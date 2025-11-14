Haberler

Cenevre'de KKTC'nin 42. kuruluş yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Cenevre'de KKTC'nin 42. kuruluş yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yılı dolayısıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde resepsiyon verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yılı dolayısıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde resepsiyon verildi.

KKTC'nin Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü ve eşi Ebru Köprülü ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Dünya Ticaret Örgütü Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Cenevre Başkonsolosu Boğaç Güldere ve eşi Şebnem Güldere ile diğer davetliler katıldı.

KKTC'nin Cenevre Temsilcisi Köprülü, burada yaptığı konuşmada, resepsiyona katılanlara teşekkür etti ve KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümünde bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker nedeniyle KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü buruk kutladıklarını belirten Köprülü, şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine de başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Köprülü, "Bugün dünyada, gelişmişlik düzeyi KKTC'den çok daha düşük olan ülkeler BM ve Avrupa Birliği'ne (AB) üye ve tanınıyorlar. Ancak bir devleti gerektiren tüm olgulara sahip olan KKTC, bugün hala daha uluslararası topluluk tarafından uygulanan izolasyon, baskı ve kısıtlamalar altında yaşamaya mecbur edilmiştir. KKTC'nin uluslararası camia içerisinde haklı yerini alması için sürdürdüğümüz mücadeleler kesintisiz bir şekilde devam edecek." dedi.

KKTC'de kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Tufan Erhürman'ın ilk yurt dışı ziyaretini dün ana vatan Türkiye'ye gerçekleştirdiğini hatırlatan Köprülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nazik davetlerinin ardından Ankara'da verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi

Köprülü, "Ana vatan Türkiye'nin de desteğiyle KKTC'nin daha iyi bir yere gelmesi için çalışmalarımız ve gayretlerimiz kesintisiz bir şekilde sürecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar

Komşu ülkede peş peşe şiddetli patlamalar! Ölü ve yaralılar var
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu

Sır olayda düğümü çözecek en önemli delil de bulundu
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Şarkıcılar yılbaşında paraya doyacak! Sadece bir isim döviz kazanacak

Yılbaşında paraya doyacaklar! Sadece bir isim döviz kazanacak
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.