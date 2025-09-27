Haberler

Cenevre'de Binlerce Kişi İsrail'e Yaptırım Talebiyle Yürüdü

Cenevre'de Binlerce Kişi İsrail'e Yaptırım Talebiyle Yürüdü
İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, Gazze'de yaşanan olaylar nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulanması talebiyle yürüyüş düzenledi. Eylemciler, İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma tepki göstererek sloganlar attı ve ülkelere çağrıda bulundu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulanması talebiyle yürüyüş düzenledi.

Cenevre'nin Place Neuve Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, şehir merkezinde saatlerce yürüdü.

Ellerinde Filistin bayrakları ve Filistin'e destek içeren dövizler taşıyan eylemciler, İsrail'e yaptırım uygulanması için ülkelere çağrıda bulundu.

Fransızca, İngilizce ve Arapça İsrail karşıtı sloganlar atan göstericiler, Gazze'de yaşanan soykırıma tepki gösterdi.

Eylemciler, başta ABD olmak üzere İsrail'e destek olan ülkeleri yaşanan soykırıma ortak olmakla suçladı.

Yoğun güvenlik önlemi altında yaklaşık 3 saat süren yürüyüş, Parc Des Cropettes Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüş sırasında herhangi bir olay veya taşkınlık yaşanmadı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
