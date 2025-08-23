Cenazesi Gözyaşlarıyla Aldı

Cenazesi Gözyaşlarıyla Aldı
Güncelleme:
Cenazesi Gözyaşlarıyla Aldı
Antalya'da Pastacılar Odası Başkanı tarafından öldürülen Hasan Fırat'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ailesi gözyaşlarıyla cenazeyi karşılarken, Fırat'ın ablası büyük bir acıyla morg çıkışında feryat etti.

CENAZESİ GÖZYAŞLARIYLA ALINDI

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre'nin tabanca ile vurarak öldürdüğü Hasan Fırat'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgu kapısında bekleyen Fırat'ın yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Fırat'ın babası, ağabeyi ve ablası, gözyaşlarını tutamadı. Fırat'ın ablası, morg çıkışında dizlerinin üzerine çökerek feryat etti. Hasan Fırat'ın cenazesi, defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
