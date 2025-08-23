Cenazesi Gözyaşlarıyla Aldı

CENAZESİ GÖZYAŞLARIYLA ALINDI

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre'nin tabanca ile vurarak öldürdüğü Hasan Fırat'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgu kapısında bekleyen Fırat'ın yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Fırat'ın babası, ağabeyi ve ablası, gözyaşlarını tutamadı. Fırat'ın ablası, morg çıkışında dizlerinin üzerine çökerek feryat etti. Hasan Fırat'ın cenazesi, defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.