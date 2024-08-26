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Cenazeler Toprağa Verildi

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Ankara'da sebze halinde çıkan 'yer' kavgasında tabanca ile vurulan Gürhan ve Ömer Koçyiğit kardeşlerin cenazeleri, aileleri tarafından teslim alındı. Cenaze törenine aile ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazeler, Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'da sebze halinde çıkan 'yer' kavgasında tabanca ile vurulan Gürhan (46) ve Ömer Koçyiğit (43) kardeşlerin cenazeleri, aileleri tarafından Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Gülveren Merkez Camisi'nde düzenlenen cenazeye, kardeşlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazeler, ikindi vakti kılınan namaz sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cebeci Asri Mezarlığı 3-sayfa Ankara 3.Sayfa Güncel Haberler

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