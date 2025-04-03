Cenazeden Dönenlerin Aracı Park Halindeki Otomobile Çarptı: 7 Yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde, cenazeden dönenlerin bulunduğu hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerinde jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.
Adana'nın Kozan ilçesinde, cenazeden dönenlerin bulunduğu hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpmasıyla 7 kişi yaralandı.
Kozan-Feke kara yolu Dağılcak mevkisinde, Orhan D. idaresindeki 63 BE 348 plakalı hafif ticari araç, yol kenarına park edilen 34 FPE 809 plakalı otomobile çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri araçlarda yaralanan 7 kişiyi Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Orhan D'nin kullandığı araçtakilerin, dün minibüsle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 5 kişilik ailenin cenazesinden döndükleri öğrenildi.
Kaza anı, güvenlik kamerasınca kayda alındı.