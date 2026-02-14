Haberler

Tunceli'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Hacı Cami Mahallesi Bozankaya Sokak'ta tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Çemişgezek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evin bazı bölümlerine zarar verdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

