Tunceli'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Hacı Cami Mahallesi Bozankaya Sokak'ta tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve Çemişgezek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evin bazı bölümlerine zarar verdi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
