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Çemişgezek'te Okuyucu-Yazar Buluşması Gerçekleşti

Çemişgezek'te Okuyucu-Yazar Buluşması Gerçekleşti
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde düzenlenen 'Okuyucu-Yazar Buluşmaları ve İmza Günü' etkinliğinde Eğitimci-Yazar Ayşe Topçu Hopal, öğrencilere kitap yazma konusunda bilgi verdi ve kitaplarını imzaladı. Etkinlik sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından Hopal'a plaket takdim edildi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, "Okuyucu-Yazar Buluşmaları ve İmza Günü" etkinliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce İstiklal Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programa Eğitimci-Yazar Ayşe Topçu Hopal konuk oldu.

Kitap yazmayla ilgili çeşitli bilgiler veren Hopal, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak yazdığı kitapları imzaladı.

Etkinliğin sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Peker tarafından Hopal'a plaket verildi.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel
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