Çemişgezek'te Mahalle Yolları Onarılıyor

Güncelleme:
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bozuk mahalle yollarının onarımı için belediye ekipleri çalışmalara başladı. Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek'in talimatıyla Çukur Mahallesi'nde yollar yeniden düzenleniyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çeşitli sebeplerden dolayı bozulan mahalle yollarında onarım çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek'in talimatı doğrultusunda ilçedeki sorunlarının çözülmesi için projeler hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda belediye ekipleri de Çukur Mahallesi'nde bozuk olan yolları onarmak amacıyla harekete geçti.

Ekipler, iş makineleri desteğinde yolları düzelterek kilitli parke taşı döşedi.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel
