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Çemişgezek'te Lise Öğrencilerine Madde Bağımlılığı Semineri Düzenlendi

Çemişgezek'te Lise Öğrencilerine Madde Bağımlılığı Semineri Düzenlendi
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, lise öğrencilerine yönelik madde bağımlılığı hakkında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Yeşilay gönüllüsü Ahmet Eren Özen'in sunumuyla öğrencilere bağımlılık konusunun önemine vurgu yapıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde lise öğrencilerine yönelik madde bağımlılığı semineri gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencileri çeşitli konularda bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda ilçedeki Ertuğrul Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenciler için madde bağımlılığı semineri düzenlendi.

Seminerde Yeşilay gönüllüsü Ahmet Eren Özen, öğrencilere bağımlılıkla ilgili sunum yaptı.

Etkinliğe Çemişgezek Gençlik Merkezi Müdür Vekili Onur Balcı ve öğretmenler de katıldı.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel
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