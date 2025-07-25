Çemişgezek'te Kuru Ot Yangını Söndürüldü

Çemişgezek'te Kuru Ot Yangını Söndürüldü
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemedi, ancak alandaki bazı ağaçlar zarar gördü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Çemişgezek-Elazığ kara yolunun Peymunut mezrası mevkisindeki kuru otlarla kaplı arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın, alandaki bazı ağaçlara zarar verdi.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel
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