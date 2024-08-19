Çember-21 Operasyonlarında 4 Bin 491 Firari Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 günde düzenlenen "Çember-21" operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 491 firarinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde son 5 günde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlar ile ilgili bilgi verdi.

Operasyonlarda, hakkında yakalama kaydı bulunan 4 bin 491 firarinin gözaltına alındığını açıklayan Yerlikaya, "0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 455 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 17 şahıs şahıs 'Çember-21' operasyonlarıyla yakalandı" dedi.

Yakalanan şahıslardan 690'ının hırsızlık, 291'inin dolandırıcılık, 130'unun yağma, 118'inin adam öldürme, 128'inin cinsel suçlardan, 860'ının narkotik suçlardan, 26'sının terör suçlarından ve 400'ünün de kaçakçılık ve organize suçlarını işledikleri için arandığı belirlendi.