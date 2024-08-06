ÇEMBER-20 Operasyonlarında 4 Bin 517 Kişi Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 gündür 'aranan şahıslara yönelik' düzenlenen 'ÇEMBER-20' operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 517 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca arama kaydı bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik yurt genelinde 'ÇEMBER-20' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; yol aramaları, ev ve iş yerleri baskınları ile kimlik kontrolleri sonucu hırsızlıktan 698, dolandırıcılıktan 454, yağmadan 180, adam öldürmeden 124, cinsel suçlardan 131, narkotik suçlarından 731, terörden 39, kaçakçılık ve organize suçlardan 458 kişi olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 517 kişi adalete teslim edildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.