AK Parti Ankara İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

Ak Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, "Ak Parti olarak, 28 Şubat benzeri bütün darbeci, vesayetçi girişimlerin karşısında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz." dedi.

İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Güngör, partililerin de katılımıyla İl Başkanlığı önünde 28 Şubat postmodern darbe girişiminin 29. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

28 Şubat postmodern darbesinin, 27 Mayıs, 12 Eylül, 27 Nisan e-muhtırası ve 15 Temmuz darbe girişiminden farkı olmadığını vurgulayan Güngör, 28 Şubat'ın, sonuçları hesaplanarak gerçekleştirildiğini ve bu sonuçların nesillere sirayet ettiğini söyledi.

Güngör, 28 Şubat'ın, bu ülkenin insanının milli ve manevi değerlerini hedef aldığını belirterek, "Millet iradesine, seçilmiş hükümetine karşı tanklar yürütülmüş, başta başörtülü bacılarımızın, kardeşlerimizin, kızlarımızın, halalarımızın, teyzelerimizin, mütedeyyin insanların yaşantısına yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatılmıştır. Bu ülkenin vatandaşları kendi ülkesinin kurumlarına inanç hassasiyetlerinden dolayı maalesef mobbing uygulanarak sokulmamıştır. AK Parti olarak, 28 Şubat benzeri bütün darbeci, vesayetçi girişimlerin karşısında olduğumuzu burada bir kez daha ilan ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti iktidarlarında atılan adımlarla vesayet odaklarının teker teker çökertildiğini dile getiren Güngör, şöyle devam etti:

"Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek, ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokratik ortama kavuşturduk. Ancak son zamanlarda Anadolu'muzun o güzel yerel kıyafetlerine yapılan çirkin tavrı gördükçe 28 Şubat zihniyetinin yine hortlayabileceğine zaman zaman sizler de şahit oluyorsunuz. Maalesef iktidarımız döneminde hak ve özgürlükler noktasında kaydedilen ilerlemeye rağmen bu çürümüş, köhne zihniyete tanıklık ediyoruz."