Üye Girişi
Haberler

Demokrat Parti'den Zekeriya Yapıcıoğlu'na Suç Duyurusu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın 4'üncü maddesinin kaldırılmasına yönelik açıklamasında kullandığı 'ahmak' ifadesine tepki göstererek suç duyurusunda bulundu. Enginyurt, Yapıcıoğlu'nun 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçunu işlediğini belirttikten sonra HÜDA PAR'ın kapatılması gerektiğini vurguladı.

Haber : Mehmet Oflaz  Kameraman: Uğur Demirci

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, Anayasa'nın 4'üncü maddesinin kaldırılmasına yönelik açıklamasındaki "ahmak" ifadesi nedeniyle suç duyurusunda bulundu. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Enginyurt, "Ekrem İmamoğlu 'ahmak' dedi diye 2 yıl 7 ay 15 gün ceza aldıysa bu millete 'ahmak' diye hakaret eden Zekeriya Yapıcıoğlu derhal yargılanmalıdır ve HÜDA PAR kapatılmadır" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Bir daha söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. İlk 4 madde değil, 4'üncü madde, tamam mı?" açıklamasına tepkiler sürüyor.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "ahmak" ifadesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Yapıcıoğlu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Anayasayı ihlal" suçlarının işlediği belirtildi.

"Bu sözleri DEM Parti söyleseydi kapatılması için koro halinde slogan atılırdı"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Enginyurt, "Anayasa'nın ilk dört maddesinin 4'üncü maddesini ahmağa anlatıyorum gibi diyen Zekeriya Yapıcıoğlu; Cumhuriyet düşmanıdır, Türkiye Cumhuriyeti devletinin düşmanıdır, Atatürk ilke ve inkılaplarının düşmanıdır, laikliğin ve özgürlüğün düşmanıdır. Yapıcıoğlu'nun niyeti bir Kürdistan devleti kurmaktır. Bunu net bir şekilde ifade etmektedir. 'Anayasa'da ikinci dil Kürtçe olsun' diyerek DEM'in söylediklerinden daha ileriye gitmiştir. Bu sözleri DEM Parti söyleseydi kapatılması için koro halinde slogan atılırdı" dedi.

"Yapıcıoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük bir aparatıdır"

Enginyurt, Yapıcıoğlu'nun "ahmak" ifadesi nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ekrem İmamoğlu 'ahmak' dedi diye 2 yıl 7 ay 15 gün ceza aldıysa bu millete ahmak diye hakaret eden Zekeriya Yapıcıoğlu derhal yargılanmalıdır ve HÜDA PAR kapatılmadır. Zekeriya Yapıcıoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük bir aparatıdır. Recep Tayyip Erdoğan 'Darbe Anayasası' diyerek bu Anayasa'ya ihanet etmektedir. Recep Tayyip Erdoğan, aparat olarak Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kullanarak Türk milletinin tepkisini ölçmektedir. Zekeriya Yapıcıoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'a hatırlatırım ki Anayasa'nın ilk dört maddesi kırmızı çizgimiz değil, canımızdır, kanımızdır. Anayasa'nın 4'üncü maddesini değiştirecek adamı Allah yaratmamıştır. Yüreği yeten gelsin değiştirmeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde denesin."

Demokrat Parti'den Zekeriya Yapıcıoğlu'na Suç Duyurusu
Kaynak: ANKA / Güncel

Zekeriya Yapıcıoğlu Cemal Enginyurt Demokrat Parti Politika Güncel Hukuk

Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha

 Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma

Diyanet, Narin'in köyündeki imam için harekete geçti

 Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatan İsrail'den jet karar! 20 bin askeri ülkenin kuzeyine gönderdiler

Bomba gibi patlayan çağrı cihazları sonrası İsrail'den jet karar
Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara 'Damacanalı' savunma

Türk Telekom CEO'sundan fahiş faturalara "Damacanalı" savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fed faizi indirirse dolar ve altın ne olur? Fed faiz düşürürse piyasalar ne olur? FED faiz indirimi bitcoin ve kripto para piyasasını nasıl etkileyecek? FED faiz kararı sonrası borsa ne olur? Az önce deprem nerede oldu? Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Eylül en son deprem nerede oldu? Manchester City- Inter Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? Manchester City- Inter maçı canlı, HD, kesintisiz izleme linki! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Eylül Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ! Fed faiz indirimi gelecek mi, saat kaçta açıklanacak? Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli? FED FAİZ KARARI: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artarsa dolar ne olur? (Eylül ayı faiz kararı) FED faiz kararı ne yönde olacak? Instagram'a yaş sınırı mı geliyor? Türkiye reşit olmayanlar Instagram kullanabilecek mi? Yazgül kimdir? Esra Erol Yazgül kaç yaşında, nereli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });