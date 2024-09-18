Demokrat Parti'den Zekeriya Yapıcıoğlu'na Suç Duyurusu

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(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, Anayasa'nın 4'üncü maddesinin kaldırılmasına yönelik açıklamasındaki "ahmak" ifadesi nedeniyle suç duyurusunda bulundu. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Enginyurt, "Ekrem İmamoğlu 'ahmak' dedi diye 2 yıl 7 ay 15 gün ceza aldıysa bu millete 'ahmak' diye hakaret eden Zekeriya Yapıcıoğlu derhal yargılanmalıdır ve HÜDA PAR kapatılmadır" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Bir daha söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. İlk 4 madde değil, 4'üncü madde, tamam mı?" açıklamasına tepkiler sürüyor.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "ahmak" ifadesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Yapıcıoğlu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Anayasayı ihlal" suçlarının işlediği belirtildi.

"Bu sözleri DEM Parti söyleseydi kapatılması için koro halinde slogan atılırdı"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Enginyurt, "Anayasa'nın ilk dört maddesinin 4'üncü maddesini ahmağa anlatıyorum gibi diyen Zekeriya Yapıcıoğlu; Cumhuriyet düşmanıdır, Türkiye Cumhuriyeti devletinin düşmanıdır, Atatürk ilke ve inkılaplarının düşmanıdır, laikliğin ve özgürlüğün düşmanıdır. Yapıcıoğlu'nun niyeti bir Kürdistan devleti kurmaktır. Bunu net bir şekilde ifade etmektedir. 'Anayasa'da ikinci dil Kürtçe olsun' diyerek DEM'in söylediklerinden daha ileriye gitmiştir. Bu sözleri DEM Parti söyleseydi kapatılması için koro halinde slogan atılırdı" dedi.

"Yapıcıoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük bir aparatıdır"

Enginyurt, Yapıcıoğlu'nun "ahmak" ifadesi nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ekrem İmamoğlu 'ahmak' dedi diye 2 yıl 7 ay 15 gün ceza aldıysa bu millete ahmak diye hakaret eden Zekeriya Yapıcıoğlu derhal yargılanmalıdır ve HÜDA PAR kapatılmadır. Zekeriya Yapıcıoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük bir aparatıdır. Recep Tayyip Erdoğan 'Darbe Anayasası' diyerek bu Anayasa'ya ihanet etmektedir. Recep Tayyip Erdoğan, aparat olarak Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kullanarak Türk milletinin tepkisini ölçmektedir. Zekeriya Yapıcıoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'a hatırlatırım ki Anayasa'nın ilk dört maddesi kırmızı çizgimiz değil, canımızdır, kanımızdır. Anayasa'nın 4'üncü maddesini değiştirecek adamı Allah yaratmamıştır. Yüreği yeten gelsin değiştirmeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde denesin."