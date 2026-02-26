Haberler

CHP'li Enginyurt'tan İçişleri Bakanı Çiftçi'nin Ak Parti Gençlik Kolları Yeleği Giymesine Tepki

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin AK Parti gençlik kolları yeleği giyerek iftarlık dağıtmasına sert tepki gösterdi ve güvenlik ile adalet beklentisinin sorgulanması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Çorum'da AK Parti Gençlik Kolları yeleği giyerek iftarlık dağıtmasına tepki göstererek, "Mustafa Çiftçi, bakan olana kadar, AKP Çorum il başkanı olsaydın" ifadelerini kullandı.

Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanı Çiftçi AKP Gençlik Kolları yeleği giydi, Çorum'da iftarlık dağıttı. Şimdi bu bakandan güvenlik, adalet, hukuk mu bekleyeceğiz? Mustafa Çiftçi bakan olana kadar, AKP Çorum il başkanı olsaydın" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
