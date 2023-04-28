Cemaat, camide siyasi propaganda yaptığı iddia edilen imamın üzerine yürüdü

Şanlıurfa'da bir camide, imamın siyasi propaganda yaptığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde cemaatin çıkan tartışmada imamın üzerine yürüdüğü anlar yer aldı.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne artık günler kalırken, vatandaşlar arasında zaman zaman gergin anlar yaşanıyor.

İMAMIN SİYASİ PROPAGANDA YAPTIĞI İDDİASI

Şanlıurfa'da bir camide imamın iktidar lehine siyasi propaganda yaptığı öne sürüldü. Bunun üzerine imam ile cemaatten bazı kişiler arasında tartışma yaşandı.

İMAMIN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Camideki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerde cemaatten bazı kişilerin imamın üzerine yürüdüğü görüldü.