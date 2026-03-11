Haberler

Cem Sezgin'in "Zamansız" sergisi, Deniz Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak

Güncelleme:
Cem Sezgin'in üçüncü kişisel sergisi 'Zamansız', 9 Nisan'da Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Sergi, Arzu Sekülü'nün küratörlüğünde 2022-2026 döneminde üretilen yaklaşık 70 eseri içeriyor ve 12 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezgin, ziyaretçilere farklı bir deneyim sunmayı hedeflediğini belirterek, "Bu resimleri zamanın bana hiç yetmediği, çok yoğun bir dönemde ürettim. Ayrıca eserlerim belirli bir dönemin ruhuna tutsak değil, aksine zamandan bağımsız bir boyuta ait. Serginin ortaya çıkışı da oldukça ani ve beklenmedik, yani plansız ve zamansız bir şekilde gelişti." ifadelerini kullandı.

Sergi, 12 Nisan'a kadar hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

