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Cem Özdemir, Berlin'de Sol Parti ile koalisyona Yahudi karşıtlığından karşı çıktı

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Cem Özdemir, Berlin'de Sol Parti ile kurulacak olası bir Yeşiller koalisyonuna karşı uyardı. Özdemir, Sol Parti'nin Yahudi karşıtlığıyla mücadelede daha net tutum alması gerektiğini belirterek, partinin iktidara yaklaşmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Almanya'da Yeşiller Partisinden Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Cem Özdemir, Berlin'de Yeşiller ile Sol Parti arasında olası koalisyona karşı uyarıda bulunarak, Sol Parti içinde Yahudi karşıtlığıyla mücadelede daha net tutum alınması gerektiğini söyledi.

Özdemir, Politico'ya yaptığı değerlendirmede, Berlin'de Sol Parti ile koalisyon kurulmasının doğru olmayacağını savundu.

Özdemir, ayrıca Sol Parti'ye, özellikle Yahudi düşmanlığı konusunda Almanya için Alternatif Partisine (AfD) uygulanan muameleye benzer şekilde davranılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Sol Parti Berlin Teşkilatından son dönemde gelen bazı açıklamaların istisna olmadığını savunan Özdemir, "Orada duyduğumuz sözler, münferit kaçamaklar değil." dedi.

Özdemir, Yahudi karşıtlığıyla İsrail hükümetine yönelik meşru eleştiriler arasında ayrım yapılması gerektiğini belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki insan hakları ihlallerini ve İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim politikasını kendisinin de sert biçimde eleştirdiğini savunan Özdemir, İsrail'in var olma hakkının sorgulanamayacağını söyledi.

Özdemir, "Bunun, İsrail'in var olma hakkını sorgulamakla ve Neukölln'deki Yahudilerin kipayla sokakta yürümekten çekinmeleriyle hiçbir ilgisi yok. Bu durum, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kartviziti olan başkentte kabul edilemez ve (Sol Parti) iktidara yaklaşmasına izin verilmemelidir." dedi.

Özdemir, açıklamalarının Sol Parti'nin Berlin eyalet başbakanı adayı Elif Eralp'e yönelik olmadığını özellikle vurguladı.

"Bu konuda ona inanıyorum." diyen Özdemir, Eralp'i tanımadığını ve antisemitizmden uzak durduğuna inandığını ifade etti.

Ancak Özdemir, Eralp'in Berlin Sol Parti Teşkilatı üzerindeki hakimiyetine ilişkin, "Partiyi kontrol edip etmediği ve tüm üyelerinin, milletvekillerinin ve gelecekteki senatörlerinin de aynı görüşte olacağını garanti edip edemeyeceği büyük bir soru işareti." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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