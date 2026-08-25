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Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı

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İSTANBUL İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İSTANBUL İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklu bulunan Cem Duman'ın ise soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı

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