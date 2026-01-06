CHP'li Avşar'dan, Res Projelerine Tepki: Toprağın Verimini Düşürecek, Başına Buyruk Bir Şekilde Yandaşa Verilen İhalelere Tekirdağlı Rıza Göstermez

(ANKARA)- CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Tekirdağ'da yapılmak istenen RES Projelerine ilişkin, "Ganos Ormanlar'ına, Tekirdağ'ımızın yeşiline; mevzuatı dikkate almadan, bilimin uyarılarına bakmadan, binlerce ağacı yok edecek, toprağın verimini düşürecek, başına buyruk bir şekilde yandaşa verilen ihalelere Tekirdağlı rıza göstermez" dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Tekirdağ'da yapılmak istenen RES Projelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Avşar, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Doğal kaynaklardan elde edilebilen ve doğa tarafından daimi olarak takviye edilebilen enerjiye 'yenilebilir enerji' deniyor. Ancak doğa zarar görünce yenilenebilir enerjiden bahsetmek mümkün olmaz. Elbette yeşil dönüşüm, elbette yenilebilir enerji, elbette doğal kaynakları ve çevreyi koruyan politikalar, elbette kaynakları verimli kullanan ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan yatırımlar... Ancak Ganos Ormanlar'ına, Tekirdağ'ımızın yeşiline; mevzuatı dikkate almadan, bilimin uyarılarına bakmadan, binlerce ağacı yok edecek, toprağın verimini düşürecek, başına buyruk bir şekilde yandaşa verilen ihalelere Tekirdağlı rıza göstermez. Bizler Tekirdağ'ımıza temiz enerjiyi tabii ki istiyoruz ancak rant gözünü yeşile dikmeden."