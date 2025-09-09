Cem Avşar: 'İktidarı bırakmamak için her şeyi yaparım' hukuku

(ANKARA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Sarıyer'deki eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki toplantı odasının kapısının kırılmasına ilişkin olarak, "Hangi hukuk size kapı kırmayı emrediyor? Kim yazdı bu emri size? Bu bizim bildiğimiz hukuk değil, bu sizin 'iktidarı bırakmamak için her şeyi yaparım' hukukunuz" dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, sosyal medya hesabından kırılan kapının fotoğrafını paylaşarak, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıldönümünde, gitme korkusundan elleri ayaklarına dolaşanların düştüğü durum: İl başkanlığımızın toplantı odasının kapısını kırmak! Hukuk işliyormuş öyle mi? Hangi hukuk size kapı kırmayı emrediyor? Kim yazdı bu emri size? Bu bizim bildiğimiz hukuk değil, bu sizin 'iktidarı bırakmamak için her şeyi yaparım' hukukunuz" açıklamalarında bulundu.