Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren Cem Adrian adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ünlü şarkıcı Cem Adrian, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi. İfadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı olan, yurt dışında bulunan şarkıcı Cem Adrian ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Adrian, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ TIP KURUMU'NDA TEST VERDİ

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Cem Adrian, uyuşturucu testi vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

