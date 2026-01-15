Haberler

Yangında ev kullanılamaz hale geldi

BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde çıkan yangın sonucu bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında 5 kişi yangından etkilenmedi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Çeltikçi ilçesi Cami Mahallesi Ova Sokak'ta bitişik 2 evden birinde meydana geldi. Ev yangını ihbarı üzerine Çeltikçi Belediyesi ve Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın 2 saatte kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma çalışmaları yapıldı. Evin çatısı kısmen, 3 odası ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında evde bulunan 5 kişinin yangından etkilenmediği öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Halim AKCA/ÇELTİKÇİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel



