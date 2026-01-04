Haberler

Haluk Görgün: ÇELİKKUBBE'ye bir Siper Sistemi daha eklendi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ÇELİKKUBBE projesinde teslimatların kesintisiz devam ettiğini ve yeni bir Siper Sistemi'nin envantere kazandırıldığını duyurdu. SİPER-1'in uzun menzilli hava savunma kabiliyeti testlerde başarıyla teyit edildi.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "ÇELİKKUBBE'de teslimatlar kesintisiz devam ediyor. Bir Siper Sistemi daha envantere kazandırıldı" dedi.

Haluk Görgün, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ÇELİKKUBBE'de teslimatların kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Bir Siper Sistemi daha envantere kazandırıldı. Seri üretim süreci hız kesmeden devam eden, uzun menzilli bölge hava savunma sistemimiz SİPER-1, otonom batarya kabulüne yönelik atışlı test faaliyetini başarıyla tamamlamıştır. Zorlu bir senaryo altında; manevra yapan dost ve düşman hava unsurlarının eş zamanlı olarak bulunduğu ortamda icra edilen testte hedef başarıyla imha edilmiş, Siper-1'in uzun menzilli önleme kabiliyeti ve operasyonel olgunluğu bir kez daha sahada teyit edilmiştir. Ürettikçe güçlenen kahraman ordumuz için; milli imkanlarla geliştirilen ve seri imalat süreci kararlılıkla sürdürülen bu stratejik sistemleri birer birer envantere kazandırıyor, ÇELİKKUBBE'nin sahadaki caydırıcılığını her teslimatla daha da ileri taşıyoruz. Projede emeği geçen ASELSAN ve ROKETSAN ekiplerini, Milli Savunma Bakanlığımızı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli personelini ve başkanlığımız personelini gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da, sanal medya hesabında, Siper batarya teslimatı kabul atışından fotoğraf paylaşarak, "Seri üretim SİPER gücünü kanıtlamayı sürdürüyor. Ülkemiz için bir beka meselesi olarak gördüğümüz stratejik hava savunma sistemlerimizi daha ileriye taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ordumuza ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
