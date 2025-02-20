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Çelikhan'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çelikhan'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Çelikhan ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ederek hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezi beyaz bir örtüyle kaplanırken, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küremesi çalışmaları gerçekleştirdi. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, ekiplerin çalışmaları devam etmekte.

Çelikhan ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Dün gece başlaşan ve aralıklarla süren kar yağışı ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezi beyaza bürünürken, ekipler cadde ve sokaklarda kar küremesi yaptı.

Kaynak: AA / Selim Sonkaya - Güncel
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