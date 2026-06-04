Haberler

Çelikhan'da yollarda asfalt çalışması

Çelikhan'da yollarda asfalt çalışması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde belediye ekipleri, yağışlar nedeniyle bozulan yol ve sokaklarda asfalt çalışması başlattı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde belediye ekipleri, yağışlar nedeniyle bozulan yol ve sokaklarda asfalt çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kış ve ilkbahar aylarında oluşan çukur ve yol deformasyonlarının giderilmesi amacıyla ekipler çeşitli noktalarda bakım ve onarım çalışması yürütüyor.

Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi başta olmak üzere ilçe girişleri ve caddelerde kazı çalışmasının ardından asfalt serimi yapılıyor.

Belediye Başkanı Mahmut Şahin, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi için asfaltlama çalışmalarının program dahilinde sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Selim Sonkaya
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

AYM süresiz nafakayı kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den Özel için sert sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olabilir

Bahçeli'den Özel'e zehir zemberek sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi...
Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu

Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu
Acı olay! Kardeşinin kurtardı dakikalar sonra öldü

Acı olay! Kardeşinin kurtardı dakikalar sonra öldü
Ukrayna'dan Kırım'a İHA'lı saldırı: 4 ölü

Ukrayna'dan Kırım'a İHA'lı saldırı: 4 ölü
Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

Video yayınlayıp geri döndüğünü duyurdu: Büyük bir sürprizim var
Kılıçdaroğlu'ndan 'tedbirli ihraç' hamlesi! İşte hedefindeki 5 milletvekili

Kılıçdaroğlu'ndan ilk büyük hamle geliyor! İşte hedefindeki 5 isim
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi

Dünya sahnelerinden köyüne döndü, 7'den 70'e herkes kendinden geçti