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Çelikhan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde düzenlenen törenle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve etkinlikler Çelikhan Ortaokulu'nda devam etti.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Hükümet konağı bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından burada sona eren etkinlik, Çelikhan Ortaokulu'nda devam etti.

Kaynak: AA / Güncel

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