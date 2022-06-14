Çelik bisiklet kilidini beline kilitleyen çocuğu itfaiye kurtardı MARDİN'de sokakta bulduğu çelik bisiklet kilidini, oynarken beline kilitleyen çocuğu itfaiye kurtardı. MARDİN'de sokakta bulduğu çelik bisiklet kilidini, oynarken beline kilitleyen çocuğu itfaiye kurtardı. Nusaybin'de 10 yaşındaki çocuk, yerde bulduğu çelik bisiklet kilidini eve getirerek oynamaya başladı. İsmi öğrenilemeyen çocuk, dolap koluna geçirdiği bisiklet kilidini beline dolayıp kilitledi. Haber verdiği ailesi dolap kolunu sökerek oğullarını itfaiye binasına gitti. Ekipler, demir kesiciyle çocuğun belindeki kilidi kesti. Çocuğun ailesi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Güncel İtfaiye Güncel Haberler

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