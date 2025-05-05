Çekya ve Ukrayna Liderleri Barış Görüşmelerini Ele Aldı

PRAG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ve konuk Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gerçekleştirdikleri görüşmede Ukrayna'daki son durumu, barış görüşmelerine yönelik olasılıkları ve ülkenin savaş sonrası yeniden inşasına yönelik imkanlarını ele aldı.

Pazar günü Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider de sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu. Pavel, Ukrayna'nın kalıcı barışa giden yoldaki adımlarını desteklediklerini söyledi. Pavel, "Ukrayna, yapıcı yaklaşımıyla buna hazır olduğunu açıkça gösterdi. Ancak varılacak barış anlaşması, uluslararası hukukun sorgulanmadığı ve güven duyulabilecek bir anlaşma olmalıdır" dedi.

Zelenskiy ise Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliği yolunda verdiği destekten ötürü Çekya'ya teşekkür etti. Zelenskiy açıklamasında, "Müzakere sürecine ilişkin ilk fasılları bu yıl açmaya hazırız" dedi.

Çekya'nın Ukrayna'ya AB dışından top mermisi satın alınmasına yönelik girişimini de takdirle karşıladığını ifade ederek bunun etkili olduğunun görüldüğünü kaydeden Zelenskiy, "Bu yılki işbirliğinin de aynı derecede etkili olacağına güveniyor ve bu bağlamda 1,8 milyon merminin tedarik edilmesini bekliyoruz" dedi.

İki lider, Ukrayna dışında Ukrayna-Çekya ortaklığıyla bir F-16 eğitim okulu kurulması konusunu da görüştü. Zelenskiy, her iki tarafın da plan üzerinde mutabık kaldığını ve okulun hayata geçirilmesi için Çekya'nın Ukrayna'ya yardımcı olacağını doğruladı.