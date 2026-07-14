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Çekya Dışişleri Bakanı, İsrail'den hava savunma sistemleri almak için görüştüklerini duyurdu

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Çekya Dışişleri Bakanı Petr Macinka, İsrail'e yaptığı ziyarette Spyder ve Arrow gibi hava savunma sistemlerinin satın alınması için görüşmeler yürüttüklerini duyurdu. Ayrıca iki ülke arasında kalıcı bir iş forumu kurulması için ortak deklarasyon imzalandı.

Çekya Dışişleri Bakanı Petr Macinka, hava savunma sistemleri satın almak için İsrail'le görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

Çekya Dışişleri Bakanı Macinka, İsrail'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Dışişleri Bakanı Gideon Saar'la düzenlediği basın toplantısında konuştu.

İsrail yapımı Spyder, Arrow başta olmak üzere bir dizi hava savunma sistemiyle ilgilendiklerini belirten Macinka, konuya ilişkin bir soru üzerine, "Spyder ile ilgili olarak, evet, İsrail ile hava savunma sistemlerini tartışıyoruz çünkü bu sistemler teknolojik olarak en üst düzeyde." ifadelerini kullandı.

Prag yönetiminin Tel Aviv ile işbirliğini kararlılıkla sürdüreceğini ifade eden Macinka, "İsrail'e siyasi düzeyde ve Avrupa arenasında verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Bu yaklaşım bizim için büyük önem taşıyor." dedi.

Öte yandan Saar ile Macinka, 200'ün üzerinde iş adamının katılımıyla düzenlenen İsrail-Çekya İş Forumu'na katıldı. İkili her yıl düzenli olarak toplanacak kalıcı bir iş formu kurulmasını öngören ortak deklarasyona da imza attı.

Çekya Dışişleri Bakanı Macinka, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e yönelik ticari yaptırımlar uygulamasına izin vermeyeceklerini vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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