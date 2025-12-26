Haberler

Çekya, Suriye'de camiye yönelik terör saldırısını kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çekya, Suriye'nin Humus vilayetindeki bir camiye düzenlenen ve masum sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını şiddetle kınadı. Çekya Dışişleri Bakanlığı, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve DEAŞ'a karşı Suriye geçiş hükümetine destek verdiklerini belirtti.

Çekya, Suriye'nin Humus vilayetindeki bir camiye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Çekya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Çekya'nın, Suriye'nin Humus vilayetindeki bir camiyi hedef alan ve masum sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını şiddetle kınadığı vurgulandı.

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilekleri iletilen açıklamada, "DEAŞ teröristlerine karşı verdiği mücadelede Suriye geçiş hükümetini destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
Emekliye promosyon yarışı kızıştı! İşte en yüksek ödeme yapan bankalar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber! 60 bin TL ödeme yapan banka var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri

Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri
Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Kanlı elbiselerini değiştirmiş

Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı!
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık illeri tek tek sayıp uyardı
Elazığlı esnaf Hollanda basınına manşet oldu! Soygunu şişe ile engelledi

Elazığlı esnaf Hollanda basınına manşet oldu