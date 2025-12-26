Çekya, Suriye'de camiye yönelik terör saldırısını kınadı
Çekya, Suriye'nin Humus vilayetindeki bir camiye düzenlenen ve masum sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını şiddetle kınadı. Çekya Dışişleri Bakanlığı, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve DEAŞ'a karşı Suriye geçiş hükümetine destek verdiklerini belirtti.
Çekya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Çekya'nın, Suriye'nin Humus vilayetindeki bir camiyi hedef alan ve masum sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını şiddetle kınadığı vurgulandı.
Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilekleri iletilen açıklamada, "DEAŞ teröristlerine karşı verdiği mücadelede Suriye geçiş hükümetini destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.