Çekya'dan, AB'nin 'Rusya'ya petrol yaptırımı' teklifine şartlı destek

Çekya Başbakanı Petr Fiala, ülkesine gerekli geçiş döneminin sağlanması durumunda Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yönelik teklifini destekleyeceklerini bildirdi.

Fiala, kabine toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik en sert yaptırımları desteklediklerini ama petrol ithalatının Rusya yerine başka bir ülkeden yapabilmesi için ülkesinin 2-3 yıla ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ülkesine gerekli geçiş döneminin sağlanması durumunda AB'nin Rusya'ya karşı hazırladığı 6. yaptırım paketini destekleyeceklerini belirten Fiala, Rusya enerjisine bağımlılıktan kurtulması için Avrupa ülkelerinin dayanışmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Fiala, "Rusya'ya karşı en sert yaptırımları destekliyoruz, bu tutumumuz değişmeyecek. En başından beri yaptırımların Çek vatandaşlarına Rusya Federasyonu'ndan daha fazla zarar vermemesi gerektiğini de söylüyoruz." diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı uygulanması planlanan yeni yaptırım paketinin içeriğiyle ilgili dün yaptığı açıklamada, "Rus petrolüne bağımlılığımızı ele alıyoruz. Açık olmak gerekirse bu kolay olmayacak. Bazı üye ülkeler Rus petrolüne bağımlı. Şimdi, Rus petrolünün yasaklanmasını teklif ediyoruz. Bu, bütün deniz ve boru hattıyla taşınan ham ve rafine Rus petrol ürünleri için tam bir ithalat yasağı olacak." ifadelerini kullanmıştı.