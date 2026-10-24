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Çekya'da kamu yayıncılarına destek gösterileri sürerken tasarı komisyona sevk edildi

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Çekya'da hükümetin kamu yayıncılarını doğrudan devlet bütçesinden finanse etme tasarısına karşı protestolar gece sürdü. Polis, Meclis binasına girmeye çalışan göstericilere engel oldu ve bir kişiyi gözaltına aldı; tasarı ilk görüşme aşamasını geçerek komisyona sevk edildi.

Çekya'da hükümetin kamu yayıncılarının doğrudan devlet bütçesinden finanse edilmesini öngören tasarısına karşı protestolar düzenlendi.

Radio Prague International'ın haberine göre, başkent Prag'da Parlamento binası yakınındaki meydanda dün başlayan gösteri gece boyunca sürdü.

Yüzlerce gösterici, Çek Televizyonu ve Çek Radyosunun finansmanının değiştirilmesine karşı çıkarak kamu yayıncılarının bağımsızlığının korunmasını istedi.

Polis sözcüsü Eva Kropacova, basına yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde onlarca göstericinin Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi binasına girmeye çalıştığını, polisin buna engel olduğunu aktardı.

Kropacova ayrıca, gece yarısından sonra binaya kaldırım taşı atmaya çalıştığı belirtilen bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

Çek Televizyonunun haberine göre, kamu yayıncılarına destek vermek amacıyla bugün Brno, Liberec ve Ceske Budejovice kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Tasarı ilk görüşme aşamasını geçti

Hükümetin, hanelerden alınan radyo ve televizyon yayın ücretlerinin kaldırılmasını ve iki kurumun doğrudan devlet bütçesinden finanse edilmesini öngören tasarısı, gece boyunca süren tartışmaların ardından Temsilciler Meclisindeki ilk görüşme aşamasını geçerek ilgili komisyona sevk edildi.

Tasarıya göre iki kuruma sağlanan kaynaklar, yaklaşık yüzde 15 azaltılacak.

Muhalefet partileri, değişikliğin kamu yayıncılarının bağımsızlığını tehlikeye atacağını savunarak, yasama sürecinin sonraki aşamalarında tasarıya karşı mücadele edeceklerini bildirdi.

Başbakan Andrej Babis ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, finansman değişikliğinin demokrasiye saldırı veya kamu yayıncılarını devlet kontrolüne alma girişimi olduğu yönündeki eleştirileri reddetti.

Pavel'den tasarının görüşülme biçimine eleştiri

Cumhurbaşkanı Petr Pavel de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunarak, tasarının beklenmedik biçimde gündeme alınmasının ve hafta sonu gece oylanmasının, teklif sahiplerinin niyetleri konusunda ciddi kuşkular doğurduğunu belirtti.

Kamu yayıncılarını demokrasinin temel dayanakları arasında gördüğünü vurgulayan Pavel, aceleyle geri dönüşü olmayan adımlar atılmaması ve yayıncıların bağımsızlığının hem yayın içeriği hem de finansman bakımından açık güvencelerle korunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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