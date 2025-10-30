İstanbul Valiliğinin "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali Projesi" kapsamında, Çekmeköy İsmet Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Vali Davut Gül, İstanbul'a her hafta yeni bir sağlık tesisi kazandırıldığını söyledi.

Kentte bir aile hekimine düşen vatandaşın 3 bin 50 civarında olduğunu belirten Gül, "Bunun 2 bin 500'lere düşmesi lazım. 2 bin 500'e düşmesi için yüzde 20 daha fazla aile sağlık merkezi yapılması gerekiyor. Bunu da Sayın Bakanımız 1 yıl içerisinde tamamlayıp, İstanbul'da bu anlamda birinci basamak sağlık hizmetini hedeflenen seviyeye getirmek istiyor." dedi.

Gül, sağlıkta dönüşüm sürecinde son 25 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hastane anlamında çok şey yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İşte Çekmeköy, 300 yataklı hastanemiz var. Beykoz'da inşaatı devam eden 600 yataklı bir hastanemiz var. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi, 1453 yataklı eski PTT Hastanesi. İnşallah kasım, aralık gibi inşaatı başlayacak. Haydarpaşa'nın kasım, aralık gibi inşaatı başlayacak. Sancaktepe'de İlhan Varank Şehir Hastanesi daha 1600 yataklı, ilave 2 bin 4400 yatak yapılıyor, 4 bin yataklı bir hastane ortaya çıkacak. Eğitimde, sağlıkta, güvenlikte, sosyal hizmetlerde layık olduğunuz en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bu hedeflere ulaşmak için sizlerle birlikte gece gündüz çalışmaya gayret edeceğiz."

"Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine özel önem veriyoruz"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise vatandaşların sağlığını korumayı merkeze alan bir anlayışla çalıştıklarını belirtti.

İstanbul'un "dünyanın sağlık başkenti" olduğuna dikkati çeken Güner, Çekmeköy'ün bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

Güner, sağlığın korunmasının tedaviden daha önemli olduğunu vurgulayarak, yakında hizmete açılacak Sancaktepe Sağlıklı Yaşam Köyü Projesi'nin bağımlılıkla mücadelede dünyada örnek gösterilecek bir model olacağının altını çizdi.

Burasının bağımlılıktan kurtulan bireylerin hem arınabilecekleri hem de yeni bir meslek edinerek topluma yeniden kazandırılabilecekleri bir merkez olacağını dile getiren Güner, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun büyük önem verdiği bu projede Sayın Valimizin desteği bizim için çok kıymetli. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine özel önem veriyoruz. İstanbul'un farklı ilçelerinde yeni aile sağlığı merkezlerinin yapımına devam ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız merkez, İstanbul'daki 1109. aile sağlığı merkezimiz. Amacımız, aile hekimi başına düşen ortalama nüfusu 2 bin 500'e indirmek. Bunun için hem devlet imkanlarıyla hem de hayırseverlerimizin desteğiyle yatırımlarımızı sürdürüyoruz."

Açılışa, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Kaymakam Resul Çelik ile bazı siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.