Çekmeköy'de Yasa Dışı Olarak Bulundurulan 11 Papağan ve 25 Sürüngen Koruma Altına Alındı

(ANKARA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İstanbul Çekmeköy'de yasa dışı olarak bulundurulan 11 papağan ve 25 sürüngenin koruma altına alındığını, sorumlu şahıs hakkında idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da yasa dışı bulundurulan egzotik hayvanlara el konuldu. Gelen bir ihbarı değerlendiren ekiplerimiz, kolluk kuvvetleriyle birlikte Çekmeköy'de bulunan bir adreste denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan; 6 Makaw, 3 Kakadu, 1 Jako ve 1 Amazon papağanı olmak üzere toplam 11 papağan, 5 Kaledonya gekosu, 6 Leopar gekosu, 9 Kirpikli geko, 2 bukalemun, 1 uromastyx, 1 iguana ve 1 Sakallı ejder olmak üzere toplam 25 sürüngen tespit edilerek ekiplerimiz tarafından el konuldu ve koruma altına alındı. Sorumlu şahıs hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandı."

Kaynak: ANKA