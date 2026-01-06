Haberler

Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Çekmeköy'de düzenlenen uyuşturucu imalatı ve ticareti operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 374 bin gram narkotik madde ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.

ÇEKMEKEÖY'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 374 bin 63 gram narkotik madde, 36,98 bonzai, 36 adet peçeteye emzirilmiş narkotik madde, 7 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar sonucunda Çekmeköy'de belirlenen adreslerde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığını tespit etti. Söz konusu adreslere Özel Harekat Polisleri'nin de katıldığı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen Ü.K. (48), B.B. (25), Ç.Ç. (50) ve U.Ç. (24) yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 374 bin 63 gram narkotik madde, 36,98 bonzai, 36 adet peçeteye emzirilmiş narkotik madde, 7 adet uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyete götürülen 4 şüpheliden Ü.K.'nin daha önceden aranması olduğu ve 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

'ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli burada çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
