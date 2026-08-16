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Plakasız motosikletle tehlikeli sürüşe 92 bin lira ceza

Plakasız motosikletle tehlikeli sürüşe 92 bin lira ceza
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ÇEKMEKÖY’de plakasız motosikletiyle trafikte tehlikeli hareketler yaptığı belirlenen sürücü F.M.S.’ye 92 bin lira ceza yazıldı.

ÇEKMEKÖY'de plakasız motosikletiyle trafikte tehlikeli hareketler yaptığı belirlenen sürücü F.M.S.'ye 92 bin lira ceza yazıldı. Sürücünün ehliyetine 90 gün süreyle el konulurken, motosiklet de 90 gün trafikten men edildi.

İstanbul emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ağustos'ta Çekmeköy-Şile yolunda bir kişinin plakasız motosikletle trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu mavi renkli, plakasız motosiklet 15 Ağustos'ta tespit edildi. Motosiklet sürücüsü F.M.S.'ye, 'motorlu bisiklet ve motosikletlerin tekerleği kaydırılarak sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek şekilde akrobatik hareketler yapmak' ve 'plakasız araç kullanmak' suçlarından toplam 92 bin lira ceza yazıldı. Sürücü F.M.S.'nin ehliyetine 90 gün süreyle el konulurken, motosiklet de 90 gün süreyle geçici olarak trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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