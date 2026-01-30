Haberler

Çekmeköy'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çekmeköy'de akraba iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. O.B., H.K.'yı pompalı tüfekle yaraladı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, H.K. hastaneye kaldırıldı.

Çekmeköy'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi Nalan Sokak'ta bir binada akraba olduğu öğrenilen O.B. ile H.K. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda O.B'nin pompalı tüfekle ateş ettiği H.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan H.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayın ardından motosikletle kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, tarafların arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

3.5 aylık mücadeleyi kaybetti! Fatih Ürek'ten acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

Çıtayı gökyüzüne çıkardı! Ünlü oyuncunun aradığı kriter gündem oldu
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Sırbistan'da uyuşturucuya tarihi darbe: 5 ton esrar ele geçirildi

Bu kutuların değeri 10 milyon Euro! İçinden roket atar bile çıktı
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

Çıtayı gökyüzüne çıkardı! Ünlü oyuncunun aradığı kriter gündem oldu
Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?

Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı