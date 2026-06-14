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Çekmeköy'de Servis Minibüsü Evin Bahçesine Uçtu: Sürücü Hayatını Kaybetti

Çekmeköy'de Servis Minibüsü Evin Bahçesine Uçtu: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü bir evin bahçesine uçtu. Kazada ağır yaralanan minibüs şoförü Ali Erol, hastanede kurtarılamadı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇEKMEKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü evin bahçesine uçtu. Evin duvarında hasar meydana gelirken, kazada yaralı olarak hastaneye minibüs şoförü Ali Erol (51) hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı çevredeki biğr iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza dün saat 21.30'da Cumhuriyet Mahallesi Şehit Turan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Erol'un kullandığı 34 LET 412 plakalı servis minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine uçtu. Kazada Ali Erol araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla Erol sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şoför Ali Erol ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şoför Erol, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'ŞOFÖR ARAÇTA SIKIŞMIŞTI'

Kazaya tanık olan Murat Küçük, "Biz gürültüyle çıktık. Ben çöp kamyonu sandım. Freni patlayan araç, buradan bir gürültüyle aşağı doğru indi. Biz geldiğimizde şoför araçta sıkışmıştı. 20 dakika kadar uğraştılar çıkarmak için. Şoförün bilinci kapalıydı" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Minibüs şoförünün hayatını kaybettiği kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde servis minibüsünün hızla ilerlediği sırada evin bahçesine uçtuğu anlar görülüyor. Minibüs bahçeye uçtuktan sonra evin duvarına çarparak durabiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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