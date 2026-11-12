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Çekmeköy'de saldırı amacıyla araçtan inen sürücüye 182 bin 719 lira ceza uygulandı

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Çekmeköy'de otoyolda saldırı amacıyla aracından inip trafik akışını engelleyen sürücüye 182 bin 719 lira ceza uygulandı. Ehliyeti 60 gün geri alınan sürücünün aracı da aynı süre trafikten men edildi; şüpheliye adli kontrol uygulandı.

Çekmeköy'de otoyolda saldırı amacıyla aracından inerek trafik akışını engelleyen sürücüye 182 bin 719 lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım'da Şile Otoyolu'nda Şile istikametinde ilerleyen bir sürücünün, saldırı amacıyla aracından inerek trafik akışını engellediği anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen sürücü C.T. (33) aracında yakalandı. C.T'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" ve "araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak" maddelerinden toplam 182 bin 719 lira para cezası verildi.

Sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınırken aracı da aynı süreyle trafikten men edildi.

"Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: AA
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