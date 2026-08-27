Çekmeköy'deki kavgada 8 gözaltı
Çekmeköy'de iki grup arasındaki kavgaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.
Çekmeköy'de iki grup arasındaki kavgaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.
Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Hamidiye Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.
Kavgayı sonlandıran polis ekipleri, 8 şüpheliyi yakaladı.
Ekipler yaptıkları çalışmada, iki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirledi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA