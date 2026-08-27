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Çekmeköy'deki kavgada 8 gözaltı

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Çekmeköy'de iki grup arasındaki kavgaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

Çekmeköy'de iki grup arasındaki kavgaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Hamidiye Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

Kavgayı sonlandıran polis ekipleri, 8 şüpheliyi yakaladı.

Ekipler yaptıkları çalışmada, iki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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