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İstanbul'da inşaat alanında göçük! Mahsur kalanlar var

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Çekmeköy Reşadiye Mahallesi'nde inşaat alanında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi yaralandı.

Çekmeköy Reşadiye Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında saat 14.00 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda göçük altındaki işçilerden Cafer Tülek yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Diğer işçi Yasin Tülek'in ise cansız bedenine ulaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da inşaat alanında göçük! Mahsur kalanlar var
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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