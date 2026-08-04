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Çekmeköy'de aile kavgası: 3 gözaltı

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Çekmeköy'de çocuklar arasında başlayıp ailelerin de dahil olduğu kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çekmeköy'de çocuklar arasında başlayıp ailelerin de dahil olduğu kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Soğukpınar Mahallesi'nde çocuklar arasında başlayan kavgaya aile bireylerinin de dahil olmasıyla taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 1'i 18 yaşından küçük 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan kavga, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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