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Çekmeköy'de iddiaya göre aküsü değişen motosiklet yardım eden kişiyi yere düşürdü

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Çekmeköy'de iddiaya göre aküsü değişen motosiklet yardım eden kişiyi yere düşürdü Haber Videosunu İzle
Çekmeköy'de iddiaya göre aküsü değişen motosiklet yardım eden kişiyi yere düşürdü
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Çekmeköy'de 28 Ekim Çarşamba günü iddiaya göre sürücüsünün aküsünü değiştirdiği motosiklet hareket ederek yardım eden bir kişiyi sürükledi ve yere düşmesine neden oldu. Motosiklet park halindeki otomobillere çarparak dururken kazada yaralanan olmadı, araçlarda hasar oluştu.

İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, –ÇEKMEKÖY'de sürücüsü tarafından aküsü değiştirilen motosiklet, bu sırada yardım eden bir kişiyi sürükleyerek yere düşmesine neden oldu. Motosiklet park halindeki otomobillere çarparak durabildi. Yere düşen kişi sürücüye tepki göstererek; kalktı ardından da sokaktan ayrıldı. Kazada yaralanan olmazken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 28 Ekim Çarşamba günü Çekmeköy'de meydana geldi.İddiaya göre motosikletin aküsü sürücüsü tarafından değiştirilmeye başladı. Bu sırada yardıma gelen bir kişi motosikletin hareket etmesiyle yere düştü. Motosikletin hareket ettiğini gören sürücü ise müdahae etmeye çalışırken, araç park halindeki otomobillere çarptı.Kazada yaralanan olmazken, motosiklet ve araçlarda hasar meydana geldi.

MOTOSİKLETLE SAVRULUP YERE DÜŞTÜ

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Olay sırasında çevrede bulunanlar yere düşen kişinin yardımına koştu. Düştüğü yerden kalkan kişi duruma ve sürücüye tepki göstererek sokaktan ayrıldı. Motosiklet sürücüsü ise bir süre olay yerinde bekledikten sonra aracı yoldan kaldırdı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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