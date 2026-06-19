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Çekmeköy'de boşanan eski çiftin cansız bedenleri bir sitenin bahçesinde bulundu

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İstanbul Çekmeköy'de boşandıkları öğrenilen bir kadın ve erkeğin cansız bedenleri bir sitenin bahçesinde bulundu. Olay öncesinde tartıştıkları belirlenen çiftin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Çekmeköy'de, boşandıkları öğrenilen bir kadın ve erkeğin cansız bedenleri sitenin bahçesinde bulundu.

Taşdelen Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde, bir kadın ve erkeğin hareketiz yattığını gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kimlikleri tespit edilen S.Ö. (36) ile Ş.A'nın (31) cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polislerce yapılan çalışmalarda, boşandıkları belirlenen S.Ö. ile Ş.A. arasında olay öncesinde binada tartışma yaşandığı tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
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