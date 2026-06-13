Çekmeköy'de servis minibüsü binaya çarptı: 1 yaralı
İstanbul Çekmeköy'de bir servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 katlı bir binaya çarptı. Araçta sıkışan şoför itfaiye ekiplerince kurtarılarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Çekmeköy'de 2 katlı bir binaya çarpan servis minibüsünün şoförü yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Şehit Turan Caddesi'nde yokuştan inen 34 LET 412 plakalı servis minibüsünün sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 katlı binaya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan servis şoförü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ağır yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk