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Aydın'da Korkunç Kaza: Çekici Traktöre Çarptı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'da Korkunç Kaza: Çekici Traktöre Çarptı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çekicinin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Mutlu Karabulut hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Aydın-Muğla kara yolu Savrandere mevkisinde sabah saatlerinde yaşandı. Çarpmanın etkisiyle traktör şarampole devrilirken, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde çekicinin traktöre arkadan çarptığı kazada Mutlu Karabulut (41) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Aydın-Muğla kara yolu Savrandere mevkisinde meydana geldi. Aydın'dan Muğla yönüne giden Ö.T.'nin (53) kullandığı 48 AZZ 941 plakalı çekici, Savrandere Mahallesi yakınlarında aynı yöne giden Ş.A.'nın (59) kullandığı 14 AH 627 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan traktör, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada çekici ile traktör sürücüsü yaralanırken, bulunan Mutlu Karabulut (41) hayatını kaybetti. Yaralılar, sağlık ekibini olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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