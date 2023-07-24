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Çekici Sürücüsü Toprağa Verildi

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Erdinç Gökçimen'in cenazesi toprağa verildi. Kazaya sebep olan TIR sürücüsü tutuklandı.

ÇEKİCİ SÜRÜCÜSÜ TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde TEM Otoyolu geçişinde arızalanan otomobil yüklendiği sırada, arkadan gelen TIR'ın, çekici ile otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Erdinç Gökçimen son yolculuğuna uğurlandı. Gökçimen'in cenazesi Derince merkez camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

2 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan TIR sürücüsü Özgür Ergin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ergin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Güncel

TEM Otoyolu Gökçimen Kocaeli Körfez Güncel Haberler

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