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Çekerek Bilim Merkezinin açılış töreni

AA - Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel
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Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır'ın konuşması MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef'in konuşması AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in konuşması Yozgat Valisi Ziya Polat'ın konuşması Törene katılan vatandaşlar YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek ilçesinde Bilim...

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır'ın konuşması

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef'in konuşması

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in konuşması

Yozgat Valisi Ziya Polat'ın konuşması

Törene katılan vatandaşlar YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek ilçesinde Bilim Merkezinin açılışına katıldı. Törende, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ve Yozgat Valisi Ziya Polat vatandaşlara hitap etti.

AA / Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel

Milletvekili Yusuf Başer Çekerek Yozgat Güncel Haberler

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