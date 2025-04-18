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Cehennem Göçerleri Zorlu Yayla Yolculuğuna Çıkıyor

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Şırnak Güçlükonak ilçesindeki Cehennem kanyonunda yaşayan göçerler, havaların ısınmasıyla birlikte serin yaylalara göç etmek için hazırlıklara başladı. Katır ve atlarla yapılan zorlu yolculukta göçerler, koyunlarını sağarak hayvanlarının sağlıklarını korumaya çalışıyorlar.

'Cehennem göçerleri' zorlu yayla yolculuğuna hazırlanıyor

ŞIRNAK - Şırnak Güçlükonak ilçesindeki Cehennem kanyonundaki göçerler, havaların ısınmasıyla birlikte serin yaylalara göç etmeye hazırlanıyor.

Sonbahar aylarında havaların soğumaya başlamasıyla Cehennem Deresine yerleşerek burada kurdukları çadırlarda kışı geçiren göçerler, havaların ısınmaya başlamasıyla Beytüşşebap Faraşin ve Hakkari Berçelan yaylalarına gitmek için hazırlıklarına başladı. Çadırlarını sökmeye başlayan göçerler, eskiden olduğu gibi katır ve atlarla yolculuk yapıyor.

Eşyalarını ve çadırlarını hazırlamaya başlayan göçerler, yüklerini at ve katırlara yükleyerek sürüleriyle günler süren yolculuğun ardından Beytüşşebap Faraşin ve Hakkari Berçelan yaylalara ulaşacak. Göçerler, yolculuk boyunca koyunları belli aralıklarla sağarak süt tutan hayvanlarının hastalanmasını önlemeye çalışacak. Zorlu yolculuğun ardından yaylalara ulaşacak göçerler, 6 ay boyunca Beytüşşebap Faraşin ve Hakkari Berçelan yaylalarda kalacak.

Karlı dağların arasında sağanak yağmura rağmen yolculuk yaptıklarını ve çok zorlandıklarını belirten Ayla Yıldız, "At ve katırlar için heybe yapıyoruz. Bu sene Hakkari Berçelan yaylasına gideceğiz. Yolculuğumuz 1 ay sürüyor. Ben doğduğumdan bu yana Göçerlik yapıyorum. Yolculuğumuz çok zahmetli geçiyor" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT - Güncel
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